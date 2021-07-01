Макдэвид: планирую поехать на Олимпиаду – если мне повезёт попасть в состав команды

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о возможном участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2022.



«Когда мы подписывали коллективное соглашение, игроки настаивали на том, чтобы лига взяла на себя обязательство позволить нам поехать на Олимпиаду.



Насколько я понимаю, мы получили это обязательство, и лига собиралась сделать всё, что в её силах, чтобы способствовать этому. Мы рассчитываем, что поедем, что лига сделает это возможным.



Что касается меня, то я никогда раньше не участвовал в олимпийских играх, и я планирую поехать туда в феврале – если мне повезёт попасть в состав команды.



Представлять свою страну на Олимпийских играх – это было бы особенно. У игроков сложилось впечатление, что лига собиралась делать всё, что в её силах. Я уверен, что НХЛ и МОК найдут способ договориться», – цитирует Макдэвида Sportsnet.