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Макдэвид: планирую поехать на Олимпиаду – если мне повезёт попасть в состав команды

Макдэвид: планирую поехать на Олимпиаду – если мне повезёт попасть в состав команды
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о возможном участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2022.

«Когда мы подписывали коллективное соглашение, игроки настаивали на том, чтобы лига взяла на себя обязательство позволить нам поехать на Олимпиаду.

Насколько я понимаю, мы получили это обязательство, и лига собиралась сделать всё, что в её силах, чтобы способствовать этому. Мы рассчитываем, что поедем, что лига сделает это возможным.

Что касается меня, то я никогда раньше не участвовал в олимпийских играх, и я планирую поехать туда в феврале – если мне повезёт попасть в состав команды.

Представлять свою страну на Олимпийских играх – это было бы особенно. У игроков сложилось впечатление, что лига собиралась делать всё, что в её силах. Я уверен, что НХЛ и МОК найдут способ договориться», – цитирует Макдэвида Sportsnet.

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