Купер: Сергачёву повезло, что рядом два таких мастера, как Хедман и Макдона

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением о прогрессе защитника клуба Михаила Сергачёва.



«Сергачёв очень полезен. Мне кажется, ему невероятно повезло, что рядом с ним играют два таких мастера, как Виктор Хедман и Райан Макдона. Он впитывает лучшее от каждого из них. В случае Виктора, в первую очередь, умение действовать в атаке, в случае Мака — ювелирное исполнение защитных обязанностей. Если Серги и дальше, глядя на них, будет прогрессировать в том же темпе, он станет великолепным защитником. Важно лишь контролировать эмоции.



Молодые игроки, приходя в НХЛ, часто чувствуют себя на вершине мира, ощущают невероятный боевой задор, но всё это должно быть направлено в правильное русло. С опытом это придёт», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

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