Пауэр: я ещё не общался с представителями «Баффало». Не знаю, когда это случится

Фаворит драфта НХЛ 2021 года Оуэн Пауэр сообщил, что ещё не общался с представителями «Баффало».
«По ходу сезона я общался с 10-15 командами, затем ещё с несколькими после чемпионата мира. В общем, было приличное количество контактов. С «Баффало» общения пока не было. Когда это случится? Ещё не знаю.
Планы вернуться в университет? Пока мой принцип не изменился. Приоритет — интересы команды, которая меня выберет, а также мнение моей семьи и советников. Но думаю, что возможность выиграть чемпионат с Мичиганом и получить ценный опыт на этом уровне — факторы, которые будут учитываться.
У нас много классных игроков, очень сплочённая команда. Возможность поиграть с Люком Хьюзом и другими ребятами была бы особенной», — цитирует Пауэра официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Баффало» выиграли право первого пика в лотерее драфта.
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