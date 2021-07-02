Пауэр: я ещё не общался с представителями «Баффало». Не знаю, когда это случится

Фаворит драфта НХЛ 2021 года Оуэн Пауэр сообщил, что ещё не общался с представителями «Баффало».



«По ходу сезона я общался с 10-15 командами, затем ещё с несколькими после чемпионата мира. В общем, было приличное количество контактов. С «Баффало» общения пока не было. Когда это случится? Ещё не знаю.



Планы вернуться в университет? Пока мой принцип не изменился. Приоритет — интересы команды, которая меня выберет, а также мнение моей семьи и советников. Но думаю, что возможность выиграть чемпионат с Мичиганом и получить ценный опыт на этом уровне — факторы, которые будут учитываться.



У нас много классных игроков, очень сплочённая команда. Возможность поиграть с Люком Хьюзом и другими ребятами была бы особенной», — цитирует Пауэра официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Баффало» выиграли право первого пика в лотерее драфта.