Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров поделился эмоциями после победы в 3-м матче финала Кубка Стэнли с «Монреалем»

Кучеров поделился эмоциями после победы в 3-м матче финала Кубка Стэнли с «Монреалем»
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (6:3, 3-0).

«Все мы придерживаемся игрового плана и делаем свою работу. А когда каждый делает свою работу, играть намного легче. Нам хочется правильно играть все 60 минут, что мы сейчас и стараемся делать», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ на русском языке.

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.

«Тампа» в шаге от чемпионского дубля в НХЛ! Кучеров превзошёл Буре и догнал Кузнецова «Тампа» в шаге от чемпионского дубля в НХЛ! Кучеров превзошёл Буре и догнал Кузнецова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021