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Задоров просил у «Чикаго» контракт на 5 лет с зарплатой $ 5,85 млн за сезон. Клуб отказал

Задоров просил у «Чикаго» контракт на 5 лет с зарплатой $ 5,85 млн за сезон. Клуб отказал
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«Чикаго Блэкхоукс» ведёт переговоры о новом контракте с защитником Никитой Задоровым, сообщает The Athletic. Отмечается, что сейчас в переговорном процессе между хоккеистом и клубом наметился прогресс.

Изначально российский игрок просил новый контракт на пять лет с зарплатой в $ 5,85 млн за сезон. Однако в «Чикаго» категорически отвергли такой вариант. Клуб готов платить россиянину около $ 4 млн в год.

Летом у 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает $ 3,2 млн в год.

В текущем сезоне Задоров принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Ранее появилась информация, согласно которой защитник может быть обменян в «Сиэтл Кракен».

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