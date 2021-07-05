Задоров просил у «Чикаго» контракт на 5 лет с зарплатой $ 5,85 млн за сезон. Клуб отказал

«Чикаго Блэкхоукс» ведёт переговоры о новом контракте с защитником Никитой Задоровым, сообщает The Athletic. Отмечается, что сейчас в переговорном процессе между хоккеистом и клубом наметился прогресс.
Изначально российский игрок просил новый контракт на пять лет с зарплатой в $ 5,85 млн за сезон. Однако в «Чикаго» категорически отвергли такой вариант. Клуб готов платить россиянину около $ 4 млн в год.
Летом у 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает $ 3,2 млн в год.
В текущем сезоне Задоров принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Ранее появилась информация, согласно которой защитник может быть обменян в «Сиэтл Кракен».
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