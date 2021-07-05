В руководстве московского «Динамо» произошли изменения. У клуба новый генменеджер

В составе руководителей московского «Динамо» произошли изменения, сообщается на официальном сайте команды.
Виктор Меркулов, который на протяжении двух лет занимал пост генерального менеджера бело-голубых, сложил свои полномочия в связи с переходом на новую должность в системе клуба.
Исполняющим обязанности генерального менеджера назначен директор Академии «Динамо» им. А. И. Чернышёва Алексей Сопин.
Воспитанник динамовской школы хоккея, большую часть своей карьеры Алексей играл именно за бело-голубых. В начале он выступал за фарм-клуб «Динамо-2», в период с 2007 по 2010 год был заявлен за такие клубы, как «Металлург» (Новокузнецк), «Капитан» (Ступино), ХК ВМФ (Санкт-Петербург), а затем снова вернулся в родные пенаты. Однако до перехода в основную команду Алексей три сезона отыграл в ВХЛ. И уже с сезона-2012/2013 стал игроком основного состава московского «Динамо», вместе с которым в Челябинске стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России. После сезона-2017/2018 Алексей Сопин завершил карьеру игрока. С 2020 года занимал пост директора Академии «Динамо» им. А. И. Чернышёва.
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