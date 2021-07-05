Дюшарм объяснил решение поставить на 4-й матч с «Тампой» Романова

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм объяснил решение поставить на четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (0-3) российского защитника Александра Романова.



«Во-первых, мы хотели поставить Эванса с Байроном и Лехконеном, при этом не разъединяя наши дуэты Дано-Галлахер, Кофилд-Сузуки и четвёртое звено. В защите же мы хотим использовать более динамичных хоккеистов — Романова и Кулака», — приводит слова Дюшарма в «Твиттере» журналист Эрик Энгельс.



Напомним, в плей-офф 21-летний российский защитник сыграл в двух матчах, не сумев отличиться результативными действиями.



Четвёртый матч между «Монреалем» и «Тампой» пройдёт завтра, 6 июля. Начало — в 3:00 по московскому времени.

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