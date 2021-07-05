Защитник «Монреаля» Романов примет участие в четвёртом матче финала с «Тампой»
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Российский защитник «Монреаль» Канадиенс» Александр Романов примет участие в четвёртой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг».
Как сообщает в «Твиттере» официальный аккаунт «Хабс», Романов и Бретт Кулак появятся сегодня на льду.
Также нападающий Еспери Котканиеми пропустит матч по решению тренера Доминика Дюшарма, его в составе заменит Джейк Эванс.
В регулярном чемпионате-2020/2021 Романов принял участие в 54 матчах, в которых сумел набрать 6 (1+5) баллов при показателе полезности «+1». В плей-офф 21-летний российский защитник сыграл в двух матчах, не сумев отличиться результативными действиями.
Напомним, четвёртый матч между «Монреалем» и «Тампой» пройдёт завтра, 6 июля. Начало — в 3:00 мск.
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