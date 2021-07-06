Защитник «Монреаля» Романов забросил первую шайбу в плей-офф

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Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов отличился в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

21-летний россиянин забросил шайбу на 49-й минуте встречи, и счёт стал 2:1 в пользу «Канадиенс». Для Романова это третий матч в плей-офф и первый — в финале Кубка Стэнли. Также россиянин набрал первое очко в плей-офф.

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Однако через несколько минут «Лайтнинг» сравняли счёт – 2-2.

Напомним, счёт в матче был открыт на 16-й минуте, в результате отличной передачи с неудобной руки вблизи чужих ворот от Ника Судзуки отличиться броском в одно касание удалось Джошу Андерсену. Отметим, что «Монреаль» впервые повёл в финале Кубка Стэнли.

В настоящее время счёт финальной серии – 3-0 в пользу «Тампы». В случае победы «Монреаля» пятый матч серии состоится 8 июля.