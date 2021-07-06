21-летний Ник Судзуки установил рекорд «Монреаля» для финалов Кубка Стэнли

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов. Нападающий «Монреаля» Ник Судзуки отметился голевой передачей, которая позволила ему продлить серию с набранными очками в финале розыгрыша Кубка Стэнли до трёх матчей. 21-летний нападающий установил рекорд «Монреаля» для финалов Кубка Стэнли, став самым молодым игроком в истории клуба, кому удалось набирать очки в трёх матчах кряду в финальной серии плей-офф.
Прежнее достижение принадлежало Пьеру Монду, который в 1979 году набирал очки в трёх матчах кряду в возрасте 22 лет и 179 дней. Судзуки на момент четвёртого матча с «Тампой» исполнился 21 год и 329 дней.
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