Никита Кучеров угодил в штангу за две минуты до конца третьего периода матча с «Монреалем»

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.



За «Лайтнинг» голы забили Баркли Гудроу и Патрик Марун. Российский форвард Никита Кучеров за 24.39 на льду четыре раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «0». За две минуты до конца основного времени матча российский нападающий мог принести своей команде победу, но шайба после его подправления с пятака угодила в штангу ворот Кэри Прайса.

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На старте овертайма «молнии» имели три минуты на розыгрыш большинства после удаления Ши Уэбера, но отличиться им не удалось, а уже при игре в равных составах дубль оформил Джош Андерсон.