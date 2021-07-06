Джош Андерсон повторил достижение трёх игроков «Монреаля» 28-летней давности

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов. За «Лайтнинг» голы забили Баркли Гудроу и Патрик Марун. Канадец Андерсон во второй раз в нынешнем плей-офф принёс победу своей команде, поразив ворота соперника в овертайме матча.

Таким образом 27-летний нападающий повторил достижение трёх игроков «Монреаля» 28-летней давности. В 1993 году Ги Карбонно, Джон Леклер и Кирк Мюллер также забили по два гола в овертаймах в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Морису Ришару, который в 1951 году трижды отличился в плей-офф в овертаймах.