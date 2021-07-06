Петербургское «Динамо» сыграет с 5 белорусскими командами в рамках подготовки к сезону

Санкт-петербургское «Динамо», выступающее в Высшей хоккейной лиге, опубликовало информацию о предсезонной подготовке команды на июль.



Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба, 1 июля у динамовцев официально завершился отпуск, и команда приступила к предсезонной подготовке. В этом месяце команду ждут два тренировочных сбора: с 1 по 12 июля в Санкт-Петербурге на своей домашней арене в спортивном комплексе «Юбилейный», а с 13 по 27 июля — в белорусском городе Жлобин.

В рамках выездного сбора «Динамо» проведёт пять контрольных матчей с командами из Беларуси: 17 и 27 июля сыграет с «Шахтёром» из Солигорска, 22 июля — с местной командой «Металлург», 24 июля — с «Гомелем», а 26 июля — с минской «Юностью».



Напомним, в прошедшем сезоне ВХЛ «Динамо» дошло до полуфинала Кубка Петрова, где уступило «Югре» со счётом 3-4 в серии.