Лекомцев: не думаю, что КХЛ прогрессирует. Атакующая игра постепенно уходит на второй план

Капитан и защитник «Югры» Иван Лекомцев сообщил о том, что ему поступали предложения о смене клуба, а также поделился мнением о проблемах лиги.
«После чемпионского сезона, насколько знаю, практически ко всем игрокам «Югры» был повышенный интерес со стороны клубов ВХЛ и КХЛ, но многие решили остаться в Ханты-Мансийске. Я был в их числе, хотя поступили два детальных предложения из КХЛ — по одному из Западной и Восточной конференций. Но, откровенно говоря, долго не размышлял.
Если честно, не думаю, что Лига сильно прогрессирует. Многие клубы играют в оборонительный хоккей, в откат или, что называется, по рельсам. Да, скорости в КХЛ выше, чем в «вышке», но творческая, атакующая игра, как мне кажется, постепенно уходит на второй план.
Вот смотрю в эти дни матчи финала плей-офф НХЛ, так там все бегут в атаку, играют очень активно, дорожат шайбой. Если отбросить разницу в скоростях, то это тот хоккей, который показывают лидеры ВХЛ.
В такой ситуации не видел смысла что-то менять, тем более что в «Югре» меня всё устраивает. В Ханты-Мансийске всё очень четко в плане менеджмента, а атакующая игровая система позволяет реализовать свои лучшие качества — ты не отбрасываешься, а именно играешь, создаёшь. Очень важно, что прошлый сезон вернул в Ханты-Мансийск хоккейный ажиотаж. Чувствуешь, что твой клуб и твоя игра нужны болельщикам», — цитирует Лекомцева Russia-Hockey.
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