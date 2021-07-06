ЦСКА объявил о подписании контракта с Плотниковым
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ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Сергеем Плотниковым.
Как сообщает официальный сайт клуба, нападающий подписал однолетний контракт.
В прошедшем сезоне форвард выступал за магнитогорский «Металлург». На его счету 43 (13 + 30) результативных баллов в 58 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+17". В плей-офф Плотников сыграл в 12 играх, в которых сумел забросить три шайбы и отдать шесть голевых передач при общей полезности "-2".
В 2014 году вместе со сборной России Сергей выиграл чемпионат мира по хоккею, в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.
Всего в Континентальной хоккейной лиге 31-летний нападающий провёл 661 игру и набрал 377 (153 + 224) очков.
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