ЦСКА объявил о подписании контракта с Плотниковым

ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Сергеем Плотниковым.



Как сообщает официальный сайт клуба, нападающий подписал однолетний контракт.



В прошедшем сезоне форвард выступал за магнитогорский «Металлург». На его счету 43 (13 + 30) результативных баллов в 58 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+17". В плей-офф Плотников сыграл в 12 играх, в которых сумел забросить три шайбы и отдать шесть голевых передач при общей полезности "-2".

В 2014 году вместе со сборной России Сергей выиграл чемпионат мира по хоккею, в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.



Всего в Континентальной хоккейной лиге 31-летний нападающий провёл 661 игру и набрал 377 (153 + 224) очков.