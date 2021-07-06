Галлахер – об игре с «Тампой»: мы вели в счёте, выстояли в меньшинстве, забили в овертайме
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер поделился мнением о четвёртой финальной встрече Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», где «Монреаль» одержал первую победу в серии (3:2 ОТ, 1-3).
«Мы говорили друг другу, что весь сезон для нас получался не простым. То же самое можно сказать и о том, как началась эта финальная серия. Для нас это стало большим вызовом. Мы вели в счёте, выстояли в ключевом меньшинстве, забили в овертайме, перевели финал в пятый матч. Мы не хотим, чтобы серия заканчивалась так рано. И мы принимаем тот факт, что легкой жизни у нас не будет», – цитирует Галлахера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что пятый финальный матч состоится в Тампе 8 июля в 3:00 мск.
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