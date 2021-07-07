«Сэйбрз» проведут собеседование с фаворитом драфта Пауэром. С ним общались около 15 клубов

«Баффало Сэйбрз», выигравший драфт-лотерею-2021, имеет возможность выбрать защитника Оуэна Пауэра, который считается фаворитом предстоящего драфта.

Как отмечает российский телеграм-канал НХЛ, «Баффало» проведёт собеседование с Пауэром.

Ранее молодой защитник сообщил, что ещё не общался с представителями «Баффало». В то же время он проводил собеседования с 10-15 командами, а затем — ещё с несколькими после чемпионата мира.

Отмечается, что 18-летний канадец намерен ещё один сезон провести в NCAA, играя за Университет Мичигана, но окончательное решение он примет уже после того, как узнает, какая команда его задрафтует.



Второй выбор на драфте-2021 принадлежит новичку НХЛ «Сиэтл Кракен».



В 26 матчах минувшего сезона NCAA Пауэр набрал 16 (3+13) очков. Он также принял участие в победном для Канады ЧМ-2021 и набрал 3 (0+3) очка.