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Александр Романов сыграет в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Тампой»

Александр Романов сыграет в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Тампой»
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Российский защитник «Монреаль» Канадиенс» Александр Романов примет участие в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает на своей странице в «Твиттере» североамериканский журналист Арпон Басу, специализирующийся на освещении матчей «Хабс».

Отмечается, что в паре вместе с Романовым выйдет Бретт Кулак.

В регулярном чемпионате-2020/2021 Романов принял участие в 54 матчах, в которых сумел набрать 6 (1+5) очков при показателе полезности «+1». В текущем плей-офф Романов отыграл три матча, в которых забросил одну шайбу — в четвёртой встрече с «Тампой».

Напомним, в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». После четырёх матчей в серии ведёт «Тампа» — 3-1.

Пятый матч серии «Тампа» — «Монреаль» состоится в ночь на 8 июля, начало — в 3:00 мск.

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