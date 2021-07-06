21-летний Александр Романов установил рекорд «Монреаля» в финалах плей-офф НХЛ
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В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов. За «Лайтнинг» голы забили Баркли Гудроу и Патрик Марун.
Романов забросил свою первую шайбу в плей-офф НХЛ, пробив своего соотечественника Андрея Василевского в середине третьего периода. Он стал всего лишь третьим защитником-новичком «Канадиенс», забивавшим в финальных сериях. До него это удалось Сержу Савару (1968) и Ги Лапойнту (1971). При этом Романов (21 год 180 дней) установил клубный рекорд, стал самым молодым защитником в истории клуба, отличившимся в финале плей-офф НХЛ.
Новость по темеЗащитник «Монреаля» Романов забросил первую шайбу в плей-офф
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