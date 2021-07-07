«Нью-Джерси» продлил контракт с голкипером Уэджвудом. Он будет получать $ 825 тыс.

«Нью-Джерси Дэвилз» и голкипер Скотт Уэджвуд согласовали условия нового контракта, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что 28-летний хоккеист продлил соглашение с клубом на один год.

Зарплата вратаря составит $ 825 тыс. в год в НХЛ. За игру в АХЛ канадский голкипер будет получать $ 375 тыс.



В текущем сезоне Уэджвуд принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, пропуская в среднем 3,11 шайбы и отражая 90% бросков.

Напомним, «Нью-Джерси» занял седьмое место в Восточном дивизионе и не смог пробиться в плей-офф. Команда одержала 19 побед (четыре из них — в овертайме) в 56 встречах и набрала 45 очков. На счету «Дэвилз» 30 поражений в основное время, два — в овертайме и ещё пять — в серии буллитов.