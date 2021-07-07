«Хоккей — это семья». Бывший клуб Кивлениекса показал мемориал в память о погибшем

Бывший клуб «Кливленд Монстерс» вратаря Матиса Кивлениекса на своей странице в «Твиттере» опубликовал фотографии мемориала в память о погибшем.

«Хоккей — это семья», — говорится в сообщении.

Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», в 2017 году, подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».

Напомним, судмедэксперты штата Мичиган заявили, что вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс скончался из-за попавшей в грудь петарды. Вскрытие не подтвердило предыдущую версию полиции, согласно которой Кивлениекс умер, получив травму после того, как выбежал из джакузи, поскользнулся и упал на бетон, ударившись головой.



В этом сезоне он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.



В текущем сезоне голкипер отыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. В АХЛ Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», в которых одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.

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