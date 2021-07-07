У входа на арену «Коламбуса» образовался мемориал в память о голкипере Кивлениексе

У входа на «Нэшнуайд-арену» — домашний стадион «Коламбус Блю Джекетс» — образовался мемориал в память о погибшем голкипере Матисе Кивлениексе, сообщает официальный «твиттер» «Коламбуса».

«Если бы вы знали Матисса, вы не могли бы не полюбить этого парня, так как его вездесущая улыбка всегда делала день немного ярче», — цитирует журналиста Джеффа Свободу «твиттер» «Блю Джекетс».

Напомним, судмедэксперты штата Мичиган заявили, что вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс скончался из-за попавшей в грудь петарды. Вскрытие не подтвердило предыдущую версию полиции, согласно которой Кивлениекс умер, получив травму после того, как выбежал из джакузи, поскользнулся и упал на бетон, ударившись головой.

В этом сезоне он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.

Напомним, в 2017 году Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».

В текущем сезоне голкипер отыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. В АХЛ Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», в которых одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.