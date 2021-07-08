Хедман: последние пару лет войдут в историю. Эта команда, эти игроки – это навсегда
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Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о второй подряд победе в Кубке Стэнли.
«Выиграть Кубок на глазах семьи и друзей – особенное ощущение. Никогда не думал, что испытаю это в своей жизни… Объяснить это невозможно. Выиграть Кубок Стэнли перед своими болельщиками – это просто неописуемо. Последние пару лет войдут в историю. Эта команда, эти игроки – это навсегда», – цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в пятом матче финальной серии «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» с минимальным счётом (1:0) и выиграла серию (4-1). Решающую шайбу забросил Рисс Колтон.
Напомним, в прошлогоднем Кубке Стэнли «Тампа» также одержала победу, а Хедман тогда был признан самым ценным игроком турнира.
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