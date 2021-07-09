КХЛ объявила календарь сезона-2021/2022

Официальный сайт КХЛ объявил календарь на сезон-2021/2022.
Он был разработан группой специалистов лиги при участии временно исполняющего обязанности вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Сергея Козлова и эксперта Владимира Жидкова. Как и годом ранее, большая часть работы по составлению календаря была автоматизирована благодаря сотрудничеству с компанией SAP.
Календарь регулярного чемпионата сезона-2021/2022 можно посмотреть по ссылке.
КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.
Всего три дня в сезоне пройдут без матчей – рекордный минимум (был только один раз в сезоне- 2019/2020). Также по просьбе ярославского «Локомотива» 7 сентября они проведут домашний матч.
Среднее количество матчей в день снизилось по сравнению с предыдущим олимпийским сезоном с 5,21 до 5,1. Для каждой команды после Олимпиады запланировано по четыре матча (за исключением «Куньлуня»), как минимум один из которых домашний.
Сообщается, что сведено к минимуму количество длительных выездных серий, в том числе чтобы снизить вероятность травматизма и усталость хоккеистов.
Также в связи с возвращением «Адмирала» претерпел изменение состав дивизионов будущего сезона Лиги. «Адмирал» возвращается в дивизион Чернышёва, а «Куньлунь» — в дивизион Харламова. «Торпедо» возвращается в Западную конференцию и займёт место в дивизионе Боброва, а «Северсталь» переместится в дивизион Тарасова.
Старт розыгрыша Кубка Гагарина намечен на 4 марта, в случае продления финальной серии до семи матчей решающая игра пройдёт 30 апреля.
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