КХЛ объявила календарь сезона-2021/2022

Официальный сайт КХЛ объявил календарь на сезон-2021/2022.



Он был разработан группой специалистов лиги при участии временно исполняющего обязанности вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Сергея Козлова и эксперта Владимира Жидкова. Как и годом ранее, большая часть работы по составлению календаря была автоматизирована благодаря сотрудничеству с компанией SAP.



Календарь регулярного чемпионата сезона-2021/2022 можно посмотреть по ссылке.



КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.



Всего три дня в сезоне пройдут без матчей – рекордный минимум (был только один раз в сезоне- 2019/2020). Также по просьбе ярославского «Локомотива» 7 сентября они проведут домашний матч.



Среднее количество матчей в день снизилось по сравнению с предыдущим олимпийским сезоном с 5,21 до 5,1. Для каждой команды после Олимпиады запланировано по четыре матча (за исключением «Куньлуня»), как минимум один из которых домашний.



Сообщается, что сведено к минимуму количество длительных выездных серий, в том числе чтобы снизить вероятность травматизма и усталость хоккеистов.



Также в связи с возвращением «Адмирала» претерпел изменение состав дивизионов будущего сезона Лиги. «Адмирал» возвращается в дивизион Чернышёва, а «Куньлунь» — в дивизион Харламова. «Торпедо» возвращается в Западную конференцию и займёт место в дивизионе Боброва, а «Северсталь» переместится в дивизион Тарасова.



Старт розыгрыша Кубка Гагарина намечен на 4 марта, в случае продления финальной серии до семи матчей решающая игра пройдёт 30 апреля.