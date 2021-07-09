Дрегер: «Торонто» интересуется Холлом, но сам игрок предпочёл бы остаться в «Бостоне»

Инсайдер TSN Даррен Дрегер поделился информацией, касающейся контрактной ситуации форварда «Бостон Брюинз» Тейлора Холла.



«Генменеджер «Бостона» Дон Суини ведёт переговоры о новом контракте с агентом игрока Дарреном Феррисом. Это не должно быть сенсацией, поскольку у «Бостона» был интерес и раньше, ещё до обмена с «Баффало Сейбрз».



К Холлу есть интерес со стороны «Торонто», что может удивить некоторых. В данном случае всё зависит от развития ситуации с Заком Хайманом и Фредериком Андерсеном.



Есть много команд, интересующихся Холлом, но он сам хотел бы продлить сотрудничество с «Бостоном», — заявил Дрегер.



Отметим, что Холл может второй раз подряд выйти на рынок свободных агентом. По ходу сезона он сменил «Баффало», с которыми в прошлом году подписал соглашение на один год и $8 миллионов, на «Бостон». «Брюинз» — четвёртая команда для 29-летнего канадца за последние два сезона.