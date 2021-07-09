Купер — о Маруне: не стоит утверждать, что он не звезда, потому что не набрал 100 очков

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о нападающем команды Патрике Маруне, который завоевал третий Кубок Стэнли подряд.



«Есть разные звёзды. Не стоит утверждать, сидя на диване, что тот или иной хоккеист не может считаться звездой, потому что он не набрал сто очков.



Есть те, кто является звездой внутри команды, для своих партнеров. Есть те, кто знает, как вести себя на скамейке запасных.



Наши игроки тянутся к Пэтти. Он знает, когда и что сказать. У него это хорошо получается. Так что для нас он звезда», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



Напомним, Марун выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» (2019). Затем, перейдя в «Тампу», дважды подряд вместе с клубом стал чемпионом НХЛ (2020, 2021).