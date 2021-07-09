Кучеров отпраздновал победу в Кубке Стэнли словами из песни Бритни Спирс
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров на своей странице в «Инстаграме» выложил пост с Кубком Стэнли, подписав его словами из популярной песни Бритни Спирс Oops!.. I Did It Again.
«Упс! Мы снова сделали это. Чемпионы, детка!» — говорится в сообщении.
Напомним, российский форвард Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы и вернулся только к плей-офф. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров стал лучшим бомбардиром, набрав 32 очка: забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.
«Тампа» стала победителем Кубка Стэнли второй год подряд. Кучеров, а также голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв выиграли Кубок Стэнли в составе «Лайтнинг» второй сезон подряд.
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