Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров отпраздновал победу в Кубке Стэнли словами из песни Бритни Спирс

Кучеров отпраздновал победу в Кубке Стэнли словами из песни Бритни Спирс
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров на своей странице в «Инстаграме» выложил пост с Кубком Стэнли, подписав его словами из популярной песни Бритни Спирс Oops!.. I Did It Again.

«Упс! Мы снова сделали это. Чемпионы, детка!» — говорится в сообщении.

Напомним, российский форвард Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы и вернулся только к плей-офф. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров стал лучшим бомбардиром, набрав 32 очка: забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.

«Тампа» стала победителем Кубка Стэнли второй год подряд. Кучеров, а также голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв выиграли Кубок Стэнли в составе «Лайтнинг» второй сезон подряд.

«Кучеров оскорбил собственных фанатов». Реакция Америки на слова россиянина «Кучеров оскорбил собственных фанатов». Реакция Америки на слова россиянина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021