Лучший бомбардир чемпионата Беларуси объяснил, почему решил перейти в «Динамо» СПб

Лучший бомбардир белорусского чемпионата Андрей Феклистов рассказал, почему подписал контракт с ХК «Динамо» Санкт-Петербург.
«В межсезонье были варианты в КХЛ — интерес проявляли «Адмирал», «Сочи» и минское «Динамо». Агент вроде бы договорился о просмотровом контракте с минчанами. Я ждал, готовился, числа 12-го должен был присоединиться к команде. Однако в начале июля динамовцы позвонили и сказали, что я им не нужен. Получилась непростая ситуация, когда все команды уже сформировали ростеры на предсезонку, так что необходимо было быстрее принимать решение.
Сергей Михайлович Пушков (главный тренер «Динамо» СПб. — Прим. «Чемпионата») выходил со мной на связь ещё в начале мая, как только завершился сезон. В тот момент я ещё держал в голове варианты в КХЛ. Но, как только не срослось с Минском, уже сам, без агента, набрал Сергею Михайловичу, мы договорились о переходе.
Думаю, при хорошей агентской работе вполне можно было попасть как минимум на просмотр в команду КХЛ, а то и на контракт. Поэтому мы прекратили сотрудничество с моим уже бывшим представителем. Считаю, он свою работу не сделал.
В питерском «Динамо» предложили хорошие условия, я знаю тренера плюс буду играть дома, в Санкт-Петербурге. Поэтому от перехода вижу только плюсы», — приводит слова Феклистова «Белорусский хоккей».
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