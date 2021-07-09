Лучший бомбардир чемпионата Беларуси перешёл в «Динамо» СПб

Российский нападающий Андрей Феклистов подписал контракт с ХК «Динамо Санкт-Петербург», выступающим в ВХЛ, сообщает «Белорусский хоккей».

Минувший сезон форвард провёл в Беларуси за «Шахтёр».

25-летний Феклистов принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Беларуси, в которых забросил 23 шайбы и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 52 очка. Это позволило ему стать лучшим снайпером и бомбардиром не только «Шахтёра», но и всей Экстралиги. В плей-офф россиянин сыграл семь матчей, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав 9 очков.



Отмечается, что интерес к российскому хоккеисту проявляли минское «Динамо», «Сочи» и ХК «Адмирал» из Владивостока.