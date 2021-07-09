Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси перешёл в «Динамо» СПб

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси перешёл в «Динамо» СПб
Комментарии

Российский нападающий Андрей Феклистов подписал контракт с ХК «Динамо Санкт-Петербург», выступающим в ВХЛ, сообщает «Белорусский хоккей».

Минувший сезон форвард провёл в Беларуси за «Шахтёр».

25-летний Феклистов принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Беларуси, в которых забросил 23 шайбы и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 52 очка. Это позволило ему стать лучшим снайпером и бомбардиром не только «Шахтёра», но и всей Экстралиги. В плей-офф россиянин сыграл семь матчей, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав 9 очков.

Отмечается, что интерес к российскому хоккеисту проявляли минское «Динамо», «Сочи» и ХК «Адмирал» из Владивостока.

Новость по теме
Петербургское «Динамо» подписало контракт с защитником «Гомеля»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021