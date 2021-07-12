Толчинский посадил кота в Кубок Гагарина. Видео

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский посадил кота в Кубок Гагарина.
«Всем нравится Кубок Гагарина — и котикам тоже», — говорится в сообщении на официальной странице «ястребов» в «Твиттере».
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».
Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую — в шестом (1:0).
Единственную шайбу в последней встрече забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода. После передачи Оливера Каски Толчинский бросил в касание от синей линии.
- 12 июля 2021
-
14:24
-
14:05
-
13:49
-
13:46
-
13:25
-
12:56
-
12:15
-
11:34
-
11:00
-
10:11
-
10:00
-
09:30
-
09:13
-
08:49
-
08:45
-
08:00
- 11 июля 2021
-
23:52
-
23:20
-
22:45
-
22:15
-
21:48
-
21:16
-
21:00
-
20:15
-
19:32
-
19:00
-
18:37
-
18:18
-
17:55
-
17:32
-
17:02
-
16:35
-
16:20
-
16:16
-
15:55