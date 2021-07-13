Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Романов: желание сыграть на Олимпиаде просто огромное! Всегда рад вызову в сборную

Романов: желание сыграть на Олимпиаде просто огромное! Всегда рад вызову в сборную
Комментарии

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов сообщил о желании выступить в составе национальной сборной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Желание сыграть на Олимпиаде просто огромное! А отпустят на неё хоккеистов из НХЛ или нет – зависит не от меня. Но, конечно, очень хочется принять участие в составе российской сборной на таком топовом соревновании, как Олимпиада. Надеюсь, все переговоры между заинтересованными сторонами закончатся положительно. Я всегда рад вызову в сборную России и приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, зимняя Олимпиада – 2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

«Ни капли не пожалел об отъезде в НХЛ. Горел желанием в любую секунду помочь «Монреалю» «Ни капли не пожалел об отъезде в НХЛ. Горел желанием в любую секунду помочь «Монреалю»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021