Тихонов: цель номер один — выиграть Кубок Гагарина. Переход в «Салават» — лёгкое решение

Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов поделился ожиданиями от игры в уфимском клубе и от предстоящего сезона.



«Соскучился по хоккею. Меня хорошо приняли в команде, ребята показали раздевалку, даже успел выйти на лёд. Сейчас начинается самое интересное – подготовка к сезону. Весь фокус на тренировочный лагерь.



Мне не нравятся большие и громкие города, а Уфа, можно сказать, мне подходит – люблю, когда чуть спокойнее. Тут добрые и вежливые люди, приятно гулять по улице. Это большой плюс. На арене всегда сумасшедшая атмосфера. Когда я играл против «Салавата», всегда было сложно – как только с трибун идёт энергия, то тяжело было это перебороть. Теперь хочется почувствовать себя с другой стороны, когда это волна будет подталкивать меня.



У меня уже давно есть программа, один и тот же тренер и зал. Достаточно хорошо знаю своё тело и понимаю, что мне надо. Основной упор делал на силу, но скоростные и взрывные упражнения составляют большую часть программы. Поднабрался сил, зная, что будет непростой лагерь. Правда, нет загара.



Да, был короткий диалог с тренерским штабом, но всё ещё впереди. Вчера был насыщенный день: надо было подготовить форму, сделать клюшки и проверить коньки.



Цель номер один – выиграть (Кубок Гагарина. — прим. «Чемпионата»). Тем более, когда ты это уже почувствовал, хочется ещё раз пережить это. Так что, переход в «Салават» — лёгкое решение, потому что этот хороший клуб с большим потенциалом. Знаю, что я своей игрой могу помочь команде», — приводит слова Тихонова официальный сайт клуба.