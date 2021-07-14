Новиков: условно, я хоккеист, входит Фёдоров, и мне встать хочется перед ним

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о назначении Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА.

«Элитные клубы должны возглавлять элитные, хотя бы по какой-то части, тренеры. Фёдоров – великий и элитный игрок. Посмотрев футбол, Украину с Шевченко, я убеждён, что из великих спортсменов могут и должны получаться тренеры. Я в спорте чего-то добился, но учился у этих великих, которые лучше меня что-то делали. А потом надо дальше определять своё направление. Лучшее я брал у лучших спортсменов. Если они хотят служить хоккею, а не просто ходить в белой рубашке, то великие спортсмены должны быть более привлечены к практической работе.



Фёдоров – это глыба. Входит в раздевалку Фёдоров или Никитин – разные вещи для топовых клубов. Мы сильно ошиблись, когда приняли тенденцию, что из великих игроков не получаются великие тренеры. Я работал с Якушевым, помню Майорова. Это не только великие игроки, но и сильные тренеры, человеческие качества у них заоблачные.



ЦСКА давно топчется на месте, там надо всю вертикаль смотреть, начиная с детских школ. Многие моменты и традиции были упущены, ЦСКА превращался в обычную коммерческую команду. Назначение Фёдорова – очень сильное решение. У Фёдорова была хорошая должность, ходил в ложу на хоккей. Он идёт тренировать с целью отдать часть своей души и сердца команде, требовать. Сложная и интереснейшая работа. Условно, я хоккеист, входит Фёдоров, и мне встать хочется перед ним. Характер – главное качество для тренера. Очень важна тренерская команда, кого Фёдоров возьмёт в помощники. Пожелаю только удачи! Нам не хватает таких людей сегодня. Хотим мы этого или нет, но серая средненькая прослойка всё заглушила. Это относится и к футболу», – сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.