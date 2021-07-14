«Бостон» переподписал защитника Карло на шесть лет. Сумма сделки — $ 24,6 млн
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«Бостон Брюинз» подписал новый контракт с защитником Брэндоном Карло, сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 24-летним игроком обороны заключено на шесть лет, среднегодовая зарплата — $ 4,1 млн. Общая сумма сделки составит $ 24,6 млн.
В минувшем сезоне Карло принял участие в 27 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу при среднем игровом времени 18:43. Кроме того, защитник провёл восемь матчей в плей-офф.
Карло был задрафтован «Бостоном» в 2015 году во втором раунде под общим 37-м номером. С 2016 года защитник играет за «мишек» на постоянной основе. За это время Карло провёл 324 матча в НХЛ, в которых набрал 55 (15+40) очков при показателе полезности "+58".
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