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Валиуллин прокомментировал трансферы «Ак Барса» в межсезонье

Валиуллин прокомментировал трансферы «Ак Барса» в межсезонье
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал трансферы команды в межсезонье.

«Игорь Бобков — один из сильнейших вратарей, которые были на рынке. Последние несколько лет он это доказывает, играя в финале. В этом году он завоевал Кубок Гагарина, сыграл достаточно большое количество игр. Ему 30 лет, это пиковый возраст. Мы считаем, что это отличное приобретение.

По Стивену Кемпферу мы ещё совместно с Рафиком Хабибулловичем вели диалог, потом он прекратился. В июне, когда Стивен принял решение, что будет играть в России, мы перешли к конкретным действиям и быстро договорились. Это хорошее приобретение для «Ак Барса», он опытный защитник. У нас в обороне молодые ребята, им есть чему учиться именно у Кемпфера.

Что касается Джордана Уила — это центральный нападающий, один из сильнейших, которые были на рынке и который захотел ехать в КХЛ и что-то доказывать», — цитирует Валиуллина официальный сайт «Ак Барса».

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