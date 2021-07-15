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«Ак Барс» со следующего сезона будет играть на площадке канадского размера

«Ак Барс» со следующего сезона будет играть на площадке канадского размера
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Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что клуб будет играть домашние матчи на площадке канадского размера начиная с сезона-2021/2022.

«Ак Барс» в последние годы играл на площадке финского размера шириной 28 метров, но урежет её до 26 метров.

8 июля в КХЛ прошло совещание, где клубы попросили по возможности уменьшить размеры площадки в связи с Олимпиадой. Мы приняли решение играть на площадке канадского размера. Будет более динамичный, быстрый хоккей. Наш стиль от этого не изменится», — цитирует Валиуллина ТАСС.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2020/2021 «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в полуфинале уступил будущему чемпиону омскому «Авангарду» в семи матчах.

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Источник: «Ак Барс» планирует расстаться с Мёрфи и Любимовым
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