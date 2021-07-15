«Адмирал» объявил о подписании контракта с голкипером Синягиным
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«Адмирал» заключил контракт с вратарём Денисом Синягиным.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с голкипером подписано на один сезон. Денис уже присоединился к команде на сборах в Минске.
Денис Синягин — воспитанник школы ЦСКА. Большую часть карьеры провёл в командах Москвы и Санкт-Петербурга. В сезоне-2020/2021 вратарь играл в команде «Динамо» Санкт-Петербург (ВХЛ). В прошедшем сезоне провёл 45 матчей, 30 в регулярном чемпионате и 15 в плей-офф, отразил 706 бросков, одержал 25 побед, 12 матчей сыграл на «ноль».
Всего в ВХЛ сыграл 214 матчей, отразил 5229 бросков, одержал 95 побед, из них 33 матча сыграл «всухую». В КХЛ Денис принял участие в 9 матчах, отразил 207 бросков, 3 матча были победными.
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