Бишоп отказался от пункта о запрете на перемещения для помощи «Старз» на драфте расширения

Вратарь «Далласа» Бен Бишоп согласился отказаться от своего пункта о запрете на перемещения в связи с предстоящим драфтом расширения НХЛ в Сиэтле, заявил генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл.



Как сообщает The Dallas Morning News, Бишоп обратился к руководству клуба около четыёех недель назад и подумал, что в интересах команды он откажется от своего пункта о запрете на перемещения. Решение голкипера позволяет «Старз» защитить Антона Худобина. Решение отказаться от пункта о запрете на перемещения относится только к драфту расширения, а не к обмену.



«Я думаю, что это хороший ход для него и команды. Цель — выиграть Кубок Стэнли, он считает, что это правильный шаг для команды, чтобы стать лучше в следующем году", — заявил агент игрока Аллен Рой.



Бишоп не сыграл в сезоне-2020/2021 после перенесённой операции на колене. В последний раз он играл во втором раунде плей-офф с «Колорадо» в сезоне-2019/2020.