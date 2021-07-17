Сафронов: «Динамо» должно сделать Овечкину достойное предложение, если захочет вернуться

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может вернуться в московское «Динамо», если не подпишет новый контракт со «столичными».

«Есть хороший пример: во время локаута Саша Овечкин и Никлас Бекстрём играли за московское «Динамо». Сегодня, думаю, у Сашки есть огромная мечта поучаствовать в Олимпиаде и приложить максимум усилий для победы на этих соревнованиях.



«Динамо» должно изыскать возможность и сделать ему достойное предложение, если он захочет вернуться и этот сезон отыграть в России. Это и для страны, и для болельщиков было бы шикарно.



Всё зависит от решения руководства «Вашингтона» и от самого Сашки. Думаю, он примет взвешенное решение. И если будет возможность вернуться в «Динамо», он ей воспользуется. В «Динамо» дверь для него всегда открыта», — приводит слова бывшего генерального директора «Динамо» Андрея Сафронова «Газета.Ru».