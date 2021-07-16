Овечкин рассказал о ситуации с контрактом с «Вашингтоном», не исключив вариант с «Динамо»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о ситуации с новым контрактом.



«Переживаний по поводу контракта у меня нет. Если не подпишу его, то буду свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в «Вашингтоне», переговоры ведутся до сих пор. Поживём — увидим.



Нет ли шансов, что в этом сезоне перейду в «Динамо»? Всё может быть», — сказал Овечкин в эфире телеканала «Матч ТВ».



Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.



Напомним, Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности он забросил за команду 730 шайб, что также является шестым результатом в истории НХЛ.

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