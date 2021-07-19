«Салават» продлил контракт с Родионом Амировым на один сезон

Российский нападающий Родион Амиров подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Отмечается, что с 19-летним форвардом заключено двустороннее соглашение на один сезон.

Ранее Амиров подписал с «Торонто Мэйпл Лифс» трёхлетний контракт новичка, начиная с сезона-2021/2022. Он будет выступать за «Салават» в аренде как минимум год.



В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 Амиров принял участие в 39 встречах, в которых набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «-1». В текущем плей-офф Кубка Гагарина он провёл девять игр, не отметившись в них результативными действиями и продемонстрировав показатель полезности «-1».



Также в минувшем сезоне хоккеист выступал за «Толпар» в Молодёжной хоккейной лиге: провёл пять игр в плей-офф и отдал в них три результативные передачи.