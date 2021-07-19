Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават» продлил контракт с Родионом Амировым на один сезон

«Салават» продлил контракт с Родионом Амировым на один сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий Родион Амиров подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Отмечается, что с 19-летним форвардом заключено двустороннее соглашение на один сезон.

Ранее Амиров подписал с «Торонто Мэйпл Лифс» трёхлетний контракт новичка, начиная с сезона-2021/2022. Он будет выступать за «Салават» в аренде как минимум год.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 Амиров принял участие в 39 встречах, в которых набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «-1». В текущем плей-офф Кубка Гагарина он провёл девять игр, не отметившись в них результативными действиями и продемонстрировав показатель полезности «-1».

Также в минувшем сезоне хоккеист выступал за «Толпар» в Молодёжной хоккейной лиге: провёл пять игр в плей-офф и отдал в них три результативные передачи.

Новость по теме
Форвард «Салавата» Родион Амиров заключил контракт новичка с «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021