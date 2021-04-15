Экс-форвард «Салавата» Родион Амиров заключил контракт новичка с «Торонто»

Российский нападающий Родион Амиров подписал с «Торонто Мэйпл Лифс» трёхлетний контракт новичка, начиная с сезона 2021/2022, сообщает официальный сайт клуба.
Так как «Салават Юлаев» завершил сезон, форвард присоединится к «Торонто» раньше – после выполнения визовых и карантинных требований. Напомним, ранее сообщалось, что Амиров не может вылететь в Канаду из-за проблем с визой.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 Амиров принял участие в 39 встречах, в которых набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «-1». В текущем плей-офф Кубка Гагарина он провёл девять игр, не отметившись в них результативными действиями и продемонстрировав показатель полезности «-1».
Также в минувшем сезоне хоккеист выступал за «Толпар» в Молодёжной хоккейной лиге: провёл пять игр в плей-офф и отдал в них три результативные передачи.
- 15 апреля 2021
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