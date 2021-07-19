«Тампа» объявила о продолжении сотрудничества с клубом лиги Восточного побережья

«Тампа-Бэй Лайтнинг» объявила о продолжении сотрудничества с клубом хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) «Орландо Солар Бэрс».
«Мы чрезвычайно благодарны «Орландо» за наше сотрудничество. Руководство клуба и вся организация в целом создают условия мирового класса для наших молодых игроков, чтобы они могли развиваться в победной культуре, а также развивать игру», — заявил генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа.
«Мы очень рады продолжить сотрудничество с действующим чемпионом Кубка Стэнли — «Тампой». Они всегда были первоклассными партнёрами, и мы с радостью заключили новое соглашение, которое будет помогать развитию хоккея в нашем регионе», — заявил президент «Орландо» Крис Хеллер.
Отмечается, что в рамках соглашения «Тампа» сыграет с «Флоридой» в Орландо предсезонный матч 5 октября.
- 19 июля 2021
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