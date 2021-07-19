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Ткачёв: еду в НХЛ доказывать, что я на что-то способен. Нужно выходить из зоны комфорта

Ткачёв: еду в НХЛ доказывать, что я на что-то способен. Нужно выходить из зоны комфорта
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Ткачёв рассказал о причинах перехода в клуб, а также об ожиданиях от игры в НХЛ.

«Почему выбрал именно «Лос-Анджелес»? Они следили за мной почти два года. Помощник генменеджера приезжал ко мне в Санкт-Петербург, разговаривал, описывал роль, в которой клуб меня видит. Им нужен был левый крайний праворукий нападающий. То есть был предметный интерес.

Я еду в НХЛ доказывать заново, что я на что-то способен. Я не еду на готовое место с расчётом, что буду выступать в топ-6 и выходить в большинстве. Мне нужно закрепиться в составе и показать то, чего от меня там все ждут.

Чуть волнительно. Но это нормально. Пора выходить из зоны комфорта и попробовать что-то новое. В первую очередь не надо что-то доказывать кому-то. Чем больше ты будешь об этом думать, тем меньше будешь думать о хоккее. Нужно сфокусироваться на самом себе и идти вверх по ступенькам», — приводит слова Ткачёва «Спорт-экспресс».

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