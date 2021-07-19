«Сиэтл» с большой долей вероятности выберет Задорова на драфте расширения

«Сиэтл Кракен» с большой долей вероятности выберет защитника «Чикаго Блэкхоукс» Никиту Задорова на драфте расширения НХЛ, сообщает в «Твиттере» хоккейный журналист Энди Стриклэнд.
Летом у 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает $ 3,2 млн в год. «Чикаго» не стали защищать Задорова перед драфтом расширения.
Напомним, защитник провёл дебютный сезон-2020/2021 за «Чикаго», а ранее выступал несколько лет за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начинал карьеру в системе московского ЦСКА.
В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности "+1".
По итогам чемпионата «Блэкхоукс» набрали 55 очков в 56 матчах, заняли шестое место в таблице Центрального дивизиона и не вышли в плей-офф.
- 19 июля 2021
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