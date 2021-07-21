«Куньлунь» заключил контракты с двумя игроками. Это первые хоккеисты клуба в новом сезоне

«Куньлунь Ред Стар» в «Твиттере» обьявил о подписании контрактов с двумя хоккеистами – защитником Заком Юэном и нападающим Яном Ху.
Юэн выступал за «Куньлунь» на протяжении трёх сезонов, начиная с чемпионата-2016/2017 и заканчивая сезоном-2018/2019. В чемпионате-2019/2020 хоккеист выступал за «КРС-БСУ».
Ян Ху играл за «Ред Стар» в чемпионатах-2018/2019 и 2019/2020. Всего на счету игрока три встречи в КХЛ.
По итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» занял последнее, 12 место в таблице Восточной конференции. Клуб из Китая набрал 34 очка в 60 матчах.
В первом матче нового сезона «Куньлунь» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 2 сентября. Первая домашняя встреча состоится 6 сентября с рижским «Динамо».
Напомним, что второй сезон подряд домашним стадионом клуба будет «Арена Мытищи».
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