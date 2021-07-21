Бывший игрок «Барыса» вошёл в тренерский штаб «Монреаля»

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен объявил о назначении Тревора Летовски ассистентом главного тренера, сообщается на официальном сайте «Хабс».
Летовски обладает опытом более 25-летнего нахождения в хоккее, включая 10 лет тренерской деятельности в ОХЛ.
Летовски трижды представлял Канаду на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниоров в 2014, 2016 и 2018 годах. Его выбрали в тренерский штаб в качестве помощника для всех трёх команд. Благодаря его работе сборная выиграла бронзовые медали в 2014 году, а также золото в 2018 году.
До своего тренерского дебюта Летовски провёл девять сезонов в НХЛ в период с 1998 по 2008 год. Он сыграл 616 матчей в регулярном сезоне за «Финикс Койотс», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролину Харрикейнз». За время работы в НХЛ центральный игрок забил 84 гола и отдал 117 передач. Он добавил один гол и три передачи в 17 матчах плей-офф. Он провёл два сезона в КХЛ за «Барыс».
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