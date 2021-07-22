Танев: попасть в новую франшизу, которая вступает в лигу, — это особенный момент

Нападающий Брэндон Танев поделился эмоциями от перехода из «Питтсбург Пингвинз» в «Сиэтл Кракен» по итогам драфта расширения НХЛ-2021.
Я провёл отличное время в «Питтсбурге». Там было восхитительно всё, и я буду вспоминать всегда эту команду.
Но попасть в новую франшизу, которая вступает в лигу, — это особенный момент. Я уже посмотрел, как в городе все радуются, в каком восторге болельщики.
Тут все на позитиве, и я с нетерпением жду, когда мы проведём первый матч за «Сиэтл», — цитирует Танева официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, первым соперником «Сиэтл Кракен» в Национальной хоккейной лиге станет «Вегас Голден Найтс», сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке. Встреча состоится 12 октября и пройдёт на выезде. В первом домашнем матче «Сиэтл» сыграет с «Ванкувером» 23 октября.
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