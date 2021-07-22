«Детройт» подписал трёхлетний контракт с нападающим Майклом Расмуссеном
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«Детройт Ред Уингз» сообщил о продлении контракта с центральным нападающим Майклом Расмуссеном.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение пролонгировано сроком на три года. Кэпхит хоккеиста по новому контракту составит $ 1,46 миллиона.
В прошедшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 40 играх, в которых набрал 12 (3+9) результативных баллов при общей полезности «-5».
Игрок был выбран на драфте НХЛ 2017 года «Детройтом» в первом раунде под общим девятым номером. Всего в лиге он сыграл в 102 встречах, в которых набрал 30 (11+19) результативных баллов.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Ред Уингз» заняли седьмое место в Центральном дивизионе и не сумел пробиться в плей-офф.
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