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Генменеджер «Торонто» сообщил о ходе восстановления от травмы Джона Тавареса

Генменеджер «Торонто» сообщил о ходе восстановления от травмы Джона Тавареса
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Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал восстановление от травмы капитана клуба Джона Тавареса.

«Всё указывает на то, что с ним всё будет в порядке. Ему нужно только набрать форму, и мы должны помочь ему в этом.

В случаях с травмами такого характера нужно быть очень осторожными, когда игрок возвращается в строй. Тут много времени пройдёт с момента получения травмы в конце мая и стартом лагеря в середине сентября, и это очень хорошо для нас и для Джона. Мы не имеем права относиться к этому несерьёзно. Мы всё сделаем правильно», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.

Напомним, капитан «Торонто» выбыл из-за травмы колена и сотрясения мозга. Таварес был госпитализирован после страшного столкновения в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс».

Форвард получил травму после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.

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